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Шадаев: российским компаниям осталось заместить 10% иностранных IТ-решений

Шадаев: российским компаниям осталось заместить 10% иностранных IТ-решений

В настоящее время в РФ существует необходимость замещения российскими компаниями около 10% решений в сфере IT, которые раньше поставлялись из-за рубежа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры страны Максута Шадаева.

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