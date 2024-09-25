Чемпионат мира по футзалу. 1/8 финала. Иран сыграет с Марокко, Португалия против Казахстана

Чемпионат мира по футзалу 1/8 финала Бухара, Узбекистан Иран – Марокко – 15.30 Андижан, Узбекистан Португалия – Казахстан – 18.
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