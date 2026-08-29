МИД РФ: внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы способствовать урегулированию конфликта

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в интервью РИА Новости высказал мнение, что введение временного внешнего управления на Украине под эгидой Организации Объединённых Наций могло бы стать шагом к дипломатическому урегулированию конфликта.
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