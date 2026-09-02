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Норвегия арестовала на Шпицбергене судно из России «Профессор Молчанов»

Норвегия арестовала на Шпицбергене судно из России «Профессор Молчанов»

Российское судно «Профессор Молчанов» арестовали в Норвегии по заявлению украинской компании «Нафтогаз» в рамках взыскания около $4,22 млрд с России.

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