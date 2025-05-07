Депутата-медика в заксобрании ЯНАО от Ноябрьска заменит газовик. Инсайд

В избирательном округе №7 ЯНАО ожидается смена депутата в региональном заксобрании после выборов: вместо бывшего главного врача скорой помощи из Ноябрьска Виктора Гордиенко может представить сотрудник «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Николай Шестопалов.
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