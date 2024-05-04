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Отрада петролхеда: 15 автомобилей с атмосферным V8, которые еще можно найти в продаже

Отрада петролхеда: 15 автомобилей с атмосферным V8, которые еще можно найти в продаже

Атмосферный двигатель V8 — вымирающий вид, как бы нам ни хотелось обратного. Они были олицетворением мощности и надежности, но их время, похоже, ушло: сначала их вытеснили малолитражные турбомоторчики, а потом вообще «электрички».

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