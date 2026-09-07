Экс-нардеп Килинкаров: на Украине будет новая конституция после краха режима

Украина будет вынуждена принять новую конституцию по итогам СВО. Новый документ должен будет отражать условия Москвы по урегулированию конфликта.
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