Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Сам Эрдоган, со своей идеей фикс воссоздать и возродить османской империю, которую ему вдалбливают в неразумную голов...Вскрылась "грязна...
  • Валерий Светлый
    Думаю, что самым слабым местом ВВП было, есть и остается отсутствие идеологического, а скорее философского обосновани...Три неудобных воп...
  • Sergey Iv
    Молодец!!! Дядька Путин!!! Слов нет красава!"Дерзкий Путин" у...

Трамп отдал приказ остановить работу правительства США – Белый дом

Трамп отдал приказ остановить работу правительства США – Белый дом

Трампа обвинили в саботаже, Карин Жан-Пьер заявила об угрозах остановки работы правительства.Демократы в Штатах в некоторой панике, говорят Дональд Трамп тайно распорядился сделать всё, чтобы действующее правительство США перестало работать и творить напоследок странные вещи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Это внутренние америкосрвские разборки. Не надо туда лезть. Надо наблюдать спокойно, чем круче будут их внутренние разборки, тем лучше для нас.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх