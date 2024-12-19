Трамп отдал приказ остановить работу правительства США – Белый дом

Трампа обвинили в саботаже, Карин Жан-Пьер заявила об угрозах остановки работы правительства.Демократы в Штатах в некоторой панике, говорят Дональд Трамп тайно распорядился сделать всё, чтобы действующее правительство США перестало работать и творить напоследок странные вещи.
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