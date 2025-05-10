В Москве изучают инцидент с повисшими на карусели людьми в Магнитогорске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить результаты проверки инцидента с аварийной остановкой аттракциона в парке Магнитогорска Челябинской области, где люди 9 мая застряли на высоте вниз головой.
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