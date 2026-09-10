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Царьград

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В Верхней Синячихе открыли лесной класс за 2,3 млн рублей

В Верхней Синячихе открыли лесной класс за 2,3 млн рублей

В посёлке Верхняя Синячиха на базе школы № 3 начал работу специализированный кабинет, ориентированный на подготовку будущих специалистов лесной отрасли.

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