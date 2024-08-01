В Оренбургской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции вернули домой заблудившуюся 81-летнюю женщину

В ходе несения службы сотрудники ППСП МУ МВД России «Орское» заметили пожилую женщину на улице. Она заметно нервничала.
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