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Климатолог Карнаухов: Эль-Ниньо сделает осень и зиму в России теплее

Климатолог Карнаухов: Эль-Ниньо сделает осень и зиму в России теплее

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов рассказал, что из-за выхода Эль-Ниньо на пик осень и зима в России могут оказаться относительно тёплыми.

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