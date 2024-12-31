В российском регионе ввели ограничения на использование пиротехники

В Красноярском крае в новогодние праздники запретили фейерверки. Об этом сообщает «Интерфакс». Ограничения на использование пиротехники на всей территории края ввел своим указом губернатор Михаил Котюков.
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