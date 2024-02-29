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Шахназаров заявил, что результат СВО изменит весь мир

Шахназаров заявил, что результат СВО изменит весь мир

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Результат спецоперации изменит весь мир, заявил РЕН ТВ генеральный директор концерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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