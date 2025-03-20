Леопольд Счастливый

не надо забывать, что именно политика США и привела к войне с укропами. не россия, а сша стремится к мировой гегемонии! кто раз за разом развязывает военные конфликты? США! а россия им как кость в глотке! где-то пиндосы и добиваются своего, а где-то и нет! с укропией сначала получилось, а когда россии надоело все это и она приступила к военным действиям и стала добиваться своих целей, то пиндосы и засуетились!и теперь пытаются строить хорошую рожу при плохой игре! и не надо путину на этом вестись! обманут, как всегда! сейчас пиндосы это бешеный волчара в овечьей шкуре! и заигрывать с ними- себя не уважать! никогда с этими зверями мира не будет! и переговоры могут быть только об одном! убирайтесь в свою пиндосию за океан и сидите там тихо!