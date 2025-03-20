Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сергей Михеев: На мой взгляд, переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо

Сергей Михеев: На мой взгляд, переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо

На мой взгляд, переговоры Путина и Трампа прошли очень хорошо. Большего на данном этапе ожидать было невозможно.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Доня Путину сказал: - Я с хохлами завязал! А ты кончай с китайцами И помоги мне с яйцами!!!
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13 час.
юф
юра федулов
Учтивые улыбки в политике ничего не стоят. Цыплят по осени считают...
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13 час.
Леопольд Счастливый
не надо забывать, что именно политика США и привела к войне с укропами. не россия, а сша стремится к мировой гегемонии! кто раз за разом развязывает военные конфликты? США! а россия им как кость в глотке! где-то пиндосы и добиваются своего, а где-то и нет! с укропией сначала получилось, а когда россии надоело все это и она приступила к военным действиям и стала добиваться своих целей, то пиндосы и засуетились!и теперь пытаются строить хорошую рожу при плохой игре! и не надо путину на этом вестись! обманут, как всегда! сейчас пиндосы это бешеный волчара в овечьей шкуре! и заигрывать с ними- себя не уважать! никогда с этими зверями мира не будет! и переговоры могут быть только об одном! убирайтесь в свою пиндосию за океан и сидите там тихо!
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4 час.
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