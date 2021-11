Вашингтон, 4 ноября. Женщины вступают в соревнование и рискуют здоровьем не меньше, чем мужчины, но лишь тогда, когда они могут поделиться своим выигрышем, сказано в исследовании ученых Аризонского университета в США по данным Proceedings of the National Academy of Sciences.