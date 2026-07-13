Нижегородцам рассказали, почему страховая может отказать во время отпуска

Страховая компания может отказать в оказании услуги во время отпуска по нескольким причинам. Одной из них является самостоятельное обращение в больницу и оплата лечения без предварительного звонка в страховую, объясняет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых в беседе с НИА «Нижний Новгород».