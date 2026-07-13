Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

232 подписчика

Нижегородцам рассказали, почему страховая может отказать во время отпуска

Нижегородцам рассказали, почему страховая может отказать во время отпуска

Страховая компания может отказать в оказании услуги во время отпуска по нескольким причинам. Одной из них является самостоятельное обращение в больницу и оплата лечения без предварительного звонка в страховую, объясняет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых в беседе с НИА «Нижний Новгород».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии