Нижегородцам рассказали, почему страховая может отказать во время отпуска

Страховая компания может отказать в оказании услуги во время отпуска по нескольким причинам. Одной из них является самостоятельное обращение в больницу и оплата лечения без предварительного звонка в страховую, объясняет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых в беседе с НИА «Нижний Новгород».
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