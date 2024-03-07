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Де Росси про 4:0 с «Брайтоном»: «Рома» побеждает в матчах, в которых и должна побеждать. Я не сделал здесь ничего особенного»

«Мы выигрываем матчи, которые должна выигрывать «Рома». Я не сделал ничего особенного здесь, все сразу встало на свои места, и я очень счастлив.

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