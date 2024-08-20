Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Здоровцева
    Назовите, пожалуйста, автора этой вороватой схемы расчета пенсии. Так хочется посмотреть на этого урода!Почему стаж больш...
  • Олег Самойлов
    Как так, критики не слышите? Почитайте, что в темах в МирТесен рисуют! Сплошная критика в отношении бестолковых, безг...В помощь Дюмину ж...
  • Галина Баженова
    Не верю. Бесы беснуются, машины едут, огни горят, хозяева постоянно прибывают для поддержки гниды и его гнидят. Хозяе...Киев полыхает тре...

Строительство нового моста через Каму в Перми идет с опережением графика

Строительство нового моста через Каму в Перми идет с опережением графика

Полное завершение строительства запланировано на 2028 год.В Перми продолжается строительство нового железнодорожного моста через Каму, который станет ключевой частью Северного железнодорожного обхода города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх