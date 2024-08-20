Строительство нового моста через Каму в Перми идет с опережением графика

Полное завершение строительства запланировано на 2028 год.В Перми продолжается строительство нового железнодорожного моста через Каму, который станет ключевой частью Северного железнодорожного обхода города.
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