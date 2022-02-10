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Юлия Zivert: «Тогда я потеряла любовь к себе»

Юлия Zivert: «Тогда я потеряла любовь к себе»

Чтобы ее вернуть, певице пришлось измениться внешне и внутренне Недавно Zivert появилась на живом концерте в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» с новой стрижкой, сделавшей ее похожей на голливудскую звезду Холли Берри, и с новой командой.

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