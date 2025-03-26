В СК рассказали о новых зверствах боевиков ВСУ в Казачьей Локне

РИА Новости/Сергей Бобылев Следственный комитет России установил новые факты зверств боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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