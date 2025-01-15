Политика как он...
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Политика как она есть

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Грабители обнесли дачу петербургского депутата на 15 млн рублей

Грабители обнесли дачу петербургского депутата на 15 млн рублей

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Погорелов столкнулся с кражей — из его загородного дома вынесли деньги и имущество почти на 15 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

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