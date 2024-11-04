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Крымская газета

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Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Днём народного единства

Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Днём народного единства

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил крымчан с одним из главных государственных праздников – Днём народного единства! "Более четырёх веков отделяет нас от событий, в честь которых установлен сего­дняшний праздник.

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