Сергей Аксёнов поздравил крымчан с Днём народного единства

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил крымчан с одним из главных государственных праздников – Днём народного единства! "Более четырёх веков отделяет нас от событий, в честь которых установлен сегодняшний праздник.
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