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Закон и Порядок

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Пранкеры, конечно, жёстко развели наших «властителей дум»

Пранкеры, конечно, жёстко развели наших «властителей дум»

ФАНТАЗИЯ О БЕСКОНТРОЛЬНОМ ПРАНКЕРЕ Пранкеры, конечно, жёстко развели наших «властителей дум». В диалогах с мнимыми украинскими чиновниками вся эта компания (Алексиевич — Быков (https://t.

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Комментарии
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ГО
Галина Ореховская
Согласна на все 100%. Большая часть &quot;элиты&quot; так и думает - как бы вернуть прежние времена... И плевать им на страну и Родину...
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12 час.
Александр Рожков
Для них прежние времена как были - так и остались....
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6 час.

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