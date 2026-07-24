📷❗️Совместное предприятие Leonardo и Baykar — LBA Systems — представило на Farnborough International Airshow 2026 беспилотный летательный аппарат Astore Levante, созданный на базе Bayraktar TB3.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️Совместное предприятие Leonardo и Baykar — LBA Systems — представило на Farnborough International Airshow 2026 беспилотный летательный аппарат Astore Levante, созданный на базе Bayraktar TB3.