❗️В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито 2 БПЛА над акваторией моря Губернатор города Михаил Развожаев.
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❗️В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито 2 БПЛА над акваторией моря Губернатор города Михаил Развожаев.