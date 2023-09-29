Психологи дали советы по борьбе с осенней хандрой

Эксперты курорта Miracleon вместе с психологом, коучем и специалистом по работе с ограничивающими убеждениями Дарьей Наборщиковой, а также с психологом, арт-коучем, имиджмейкером Ольгой Баландиной 29 сентября поделились с «Известиями» секретами борьбы с осенней хандрой.