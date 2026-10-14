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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джолион Палмер: «Хэмилтон и Леклер настолько зациклены на борьбе друг с другом, что временами это идет в ущерб результатам «Феррари»

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер высказался об ошибке Льюиса Хэмилтона , который отказался заехать на пит-стоп на Гран-при Сингапура , и о борьбе гонщика « Феррари » с напарником Шарлем Леклером .

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