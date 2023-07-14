Морена, у меня есть вопрос, на который мне не могут дать ответ. У моей знакомой дома проблемы. У мужа слабость по мужской части, а на работе есть мужчина, с которым случился роман.
У мужа проблемы, а на работе есть мужчина, с которым случился роман
Комментарии
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Валерий Вадимов
очень доходчиво...
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14 час.
А
Александр24
Да просто эта дама, э-э-э, лёгкого поведения подсознательно ждёт некоторого оправдания своему (знаете чему) и не более того. По-видимому, некоторые остатки совести остались, но исчезают, поэтому и пытается нас записать в свои сообщники, дабы вздохнуть с некоторым облегчением. Нет уж, голубушка! Сама, сама......
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8 час.
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