У мужа проблемы, а на работе есть мужчина, с которым случился роман

А

Александр24

Да просто эта дама, э-э-э, лёгкого поведения подсознательно ждёт некоторого оправдания своему (знаете чему) и не более того. По-видимому, некоторые остатки совести остались, но исчезают, поэтому и пытается нас записать в свои сообщники, дабы вздохнуть с некоторым облегчением. Нет уж, голубушка! Сама, сама......