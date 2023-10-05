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Кому россиянки не дадут второго шанса после первого свидания: статистика

Кому россиянки не дадут второго шанса после первого свидания: статистика

Эксперты назвали самые раздражающие привычки и манеры. фото: Getty ImagesУ каждого из нас есть в запасе история про самое плохое первое свидание, после которого вы бежали (или от вас бежали), роняя тапки.

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