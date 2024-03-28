Юристы: жителям России может грозить уголовная ответственность за лайки

Всё чудесатие и чудесатие, значит зверькам теперь можно творить ,что угодно, а если ты об этом где-либо напишешь тебя оху###т на немеренную сумму.

ninikooo Митусова

Неправда! Пот чем тут силовики? Дожна быть строгая цензура. У каждой платформы есть владелец- он должен платить миллионные штрафы за то, что творится на его платформе! Посему эти овцы еще не в СИЗО? Они написали и наговорили уже себе « на срок”. Сядут эти- задумаются другие.