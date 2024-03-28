Также под статью попадают репосты и неоднозначные заявления в Сети. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что жителям России может грозить уголовная ответственность за лайки, репосты и неоднозначные заявления в Сети.
Юристы: жителям России может грозить уголовная ответственность за лайки
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Светлана Коваленкова
Одно слово к этим тварям продажным, СУЧКИ!!!!
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4 час.
Алекс Сэм
Всё чудесатие и чудесатие, значит зверькам теперь можно творить ,что угодно, а если ты об этом где-либо напишешь тебя оху###т на немеренную сумму.
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4 час.
ninikooo Митусова
Неправда! Пот чем тут силовики? Дожна быть строгая цензура. У каждой платформы есть владелец- он должен платить миллионные штрафы за то, что творится на его платформе! Посему эти овцы еще не в СИЗО? Они написали и наговорили уже себе « на срок”. Сядут эти- задумаются другие.
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1 час.
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