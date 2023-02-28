АвтоВаз в будущем может начать выпускать новые моторы по лицензии

АвтоВАЗ планирует в будущем начать производство двигателей по лицензии. В моторной гамме у Лады осталось три мотора, один из них 1,7 л, который устанавливается на Ниву, двигатель 1,6 л.
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