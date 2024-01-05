Избитую в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку выписали из больницы

Девочку, которую ранее избили два брата-пятиклассника, выписали из больницы в Нижнем Тагиле. Полиция завела административное дело на родителей малолетних хулиганов, сообщил РИА «Новости» глава пресс-службы регионального отдела МВД Валерий Горелых.
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