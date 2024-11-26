Bloomberg: Европа боится нашествия украинских боевиков с оружием

Приток военнослужаших ВСУ может привести к вспышке криминала, считают европейские аналитики.После окончания украинского конфликта в Европу может хлынуть поток боевиков ВСУ, имеющих оружие и умеющих с ним обращаться.
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