Жителям Запорожской области начали пересчитывать пенсии по законодательству России

Перерасчет пенсий по российскому законодательству стартовал в Запорожской области. Об этом рассказал замуправляющего отделением Соцфонда РФ По его словам, пенсии по законодательству РФ в Запорожской области перерассчитывают с 1 марта текущего года.
Перерасчет пенсий по российскому законодательству стартовал в Запорожской области. Об этом рассказал замуправляющего отделением Соцфонда РФ По его словам, пенсии по законодательству РФ в Запорожской области перерассчитывают с 1 марта текущего года.
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