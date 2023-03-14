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Жителям Запорожской области начали пересчитывать пенсии по законодательству России

Жителям Запорожской области начали пересчитывать пенсии по законодательству России

Перерасчет пенсий по российскому законодательству стартовал в Запорожской области. Об этом рассказал замуправляющего отделением Соцфонда РФ По его словам, пенсии по законодательству РФ в Запорожской области перерассчитывают с 1 марта текущего года.

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