В военном кабинете Израиля обвинили Нетаньяху во лжи об операции против ХАМАС

Член военного кабинета Израиля Гади Айзенкот выступил с обвинением в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он не раскрывает всю правду о борьбе ЦАХАЛ с ХАМАС в рамках боевых действий в секторе Газа.
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