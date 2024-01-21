В военном кабинете Израиля обвинили Нетаньяху во лжи об операции против ХАМАС

Член военного кабинета Израиля Гади Айзенкот выступил с обвинением в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он не раскрывает всю правду о борьбе ЦАХАЛ с ХАМАС в рамках боевых действий в секторе Газа.