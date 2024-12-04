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Сотрудник львовского ТЦК сбежал в Испанию

Сотрудник львовского ТЦК сбежал в Испанию

Известный на Украине сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) «Рома Киборг» решил укрыться от мобилизации.

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Комментарии
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Eduard
Никто режиму просроченого Зе ничего не должен!
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18 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Гнида-фашист-наркоман-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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17 час.

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