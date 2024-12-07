Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Игорь Шишкин: Европа под американским игом — это сказки, она всегда была враждебна России

Игорь Шишкин: Европа под американским игом — это сказки, она всегда была враждебна России

Почему славянское единство — химера, от которой одни неприятностиЮрий ЕнцовМатериал комментирует Игорь ШишкинРоссия и Сербия должны сыграть основополагающую роль в укреплении общеславянского единства, заявил в Белграде спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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