Потенциальные инвесторы не согласились вкладывать деньги в шахту Инская Ни один из потенциальных инвесторов шахты Инская в Кемеровской области не согласился вкладывать деньги в предприятие.
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Потенциальные инвесторы не согласились вкладывать деньги в шахту Инская Ни один из потенциальных инвесторов шахты Инская в Кемеровской области не согласился вкладывать деньги в предприятие.
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