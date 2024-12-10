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Потенциальные инвесторы не согласились вкладывать деньги в шахту Инская

Потенциальные инвесторы не согласились вкладывать деньги в шахту Инская Ни один из потенциальных инвесторов шахты Инская в Кемеровской области не согласился вкладывать деньги в предприятие.

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