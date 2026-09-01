Лукашенко: ШОС рискует превратиться во вторую ООН, если упустит время

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рискует превратиться в новую ООН, если «упустит время». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления перед открытием встречи на высшем уровне в формате ШОС+, передает ТАСС.