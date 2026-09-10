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Cамолет Зеленского едва не не был сбит дроном

Cамолет Зеленского едва не не был сбит дроном

Йонас Гар Стуре: (Норвегия) Самолет Владимира Зеленского едва не был сбит беспилотником во время взлета в Молдове.

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Алекс Сэм

Наши почему то берегут наркошу, хотя у нас есть вся линейка средств уничтожения включая противобункерные бомбы и ракеты. Значит это просто элемент информационной войны против нас.