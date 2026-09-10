Cамолет Зеленского едва не не был сбит дроном

Йонас Гар Стуре: (Норвегия) Самолет Владимира Зеленского едва не был сбит беспилотником во время взлета в Молдове.
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- Ирина Роднина - г...
- Ирина Роднина - г...
А почему едва не сбили? Очередная утка, хотели бы сбили.
Наши почему то берегут наркошу, хотя у нас есть вся линейка средств уничтожения включая противобункерные бомбы и ракеты. Значит это просто элемент информационной войны против нас.
БЛЯяяяяя..чуть не сбил???..И ЭТО НАХОДЯСЬ в 150 км. от самолёта????Ну и дрон...мать его...А ЖАЛЬ...что дрона не было рядом...ХОТЬ ОДНОЙ МРАЗЬЮ НА ЗЕМЛЕ МЕНЬШЕ БЫ СТАЛО...