Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу поздравил бригаду и полк с освобождением четырех населенных пунктов

Шойгу поздравил бригаду и полк с освобождением четырех населенных пунктов

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил участвующие в спецоперации воинские части и соединения - 26-й Феодосийский ордена Александра Невского танковый полк и 132-ю отдельную мотострелковую бригаду.

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