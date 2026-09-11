В Госдуме призвали Токио отказаться от претензий на Курилы

Вопрос территориальной принадлежности островов для России закрыт, а любые попытки его реанимировать осложняют диалог между странами Япония, выражая недовольство по поводу включения Курильских островов в российскую часть карты мира, пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, отметил депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с "Абзацем".
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