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Происшествия

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В Ненецком автономном округе полицейские и общественники провели профилактические беседы с родителями о безопасности детей в Интернете

Сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу продолжают профилактическую работу с гражданами.

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