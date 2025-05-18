Возвращение блудного сына RQ-4B Неожиданное появление БЛА ВВС США на западе Черного моряВчера утром произошло необычное: в акваторию Черного моря спустя почти 11 месяцев перерыва вернулся американский стратегический беспилотник RQ-4B, который не прилетал в регион с того самого инцидента с МиГ-31.