БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Китайский дракон» на Ближнем Востоке и региональные дилеммы Израиля

«Китайский дракон» на Ближнем Востоке и региональные дилеммы Израиля

Коллаж: china-jiss.org.il В начале года мы уже писали о растущем вовлечении Китайской Народной Республики в процессы постконфликтного восстановления Сирии, а той, в свою очередь – в макрорегиональные проекты в рамках инициативы «Пояса и пути».

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