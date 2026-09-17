Украинские ударные БПЛА атаковали жилые дома в Донецкой области

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки вследствие атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, ещё семь мирных жителей получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин.