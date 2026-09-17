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Регионы России

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Украинские ударные БПЛА атаковали жилые дома в Донецкой области

Украинские ударные БПЛА атаковали жилые дома в Донецкой области

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки вследствие атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, ещё семь мирных жителей получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин.

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