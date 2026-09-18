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Татар-информ

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Тимур Сулейманов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Тимур Сулейманов проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Помощник Раиса Татарстана, председатель Татарстанского отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тимур Сулейманов проголосовал в русско-татарской гимназии №136.

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