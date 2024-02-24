На водоемах Карагандинской области продолжаются противозаморные мероприятия

На этой неделе на Фёдоровском водохранилище специалисты Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с оперативной группой Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира провели противозаморные мероприятия.
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