На водоемах Карагандинской области продолжаются противозаморные мероприятия

На этой неделе на Фёдоровском водохранилище специалисты Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с оперативной группой Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира провели противозаморные мероприятия.