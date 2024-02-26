Ви берет перерыв в армии, чтобы уехать из страны на год. Что случилось?

Долгое время звезды BTS пытались решить вопрос с воинским долгом, пытаясь понять, получится ли у них взять отсрочку от армии или дадут ли им возможность отказаться от службы вовсе, ведь ребята сделали очень много для своей страны, заработали миллиарды и подняли статус корейской культуры, корейского языка и корейской эстрады на мировой арене.